Магнитная буря 15 августа 2025 года: облако солнечной плазмы окутало Землю — геомагнитные удары продолжат атаковать планету

С 15 по 18 августа магнитосфера останется слегка возбужденной с индексом Kp 3−3,5, что соответствует безопасному «зеленому» уровню. 19−20 августа активность может повыситься до «желтого» уровня с Kp до 4 баллов, возможны кратковременные возмущения. С 21 по 27 августа прогнозируется стабильная обстановка с Kp 2−3 балла. В конце месяца, с 28 по 30 августа, активность может достичь «оранжевого» уровня с Kp около 4 баллов, но к 31 августа ситуация вновь нормализуется.