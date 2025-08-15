Магнитная буря 15 августа 2025 года: облако солнечной плазмы окутало Землю — геомагнитные удары продолжат атаковать планету

В середине августа 2025 года магнитосфера Земли, по прогнозам, останется в основном стабильной, хотя 15 августа возможны небольшие возмущения, которые могут повлиять на метеозависимых людей.
Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность сильной магнитной бури 15 августа оценивается в 27%, при этом магнитосфера, вероятно, достигнет уровня около 4 баллов, что превышает норму, но не является критичным.
Солнечная активность в августе.
В первой половине августа на Солнце фиксировались вспышки средней интенсивности, из которых наиболее заметная, класса M1.8, произошла утром 11 августа. Ученые отметили, что корональные дыры вызывали незначительные колебания магнитного поля Земли, но значительных бурь не наблюдалось. К утру 15 августа солнечная активность и скорость солнечного ветра снизились, что свидетельствует о выходе Земли из зоны воздействия солнечной плазмы.
Специалисты сообщили, что, несмотря на наличие множества активных центров на Солнце, в ближайшие дни крупных вспышек не предвидится, а геомагнитная обстановка близка к стабильной.
Прогноз на 15 августа.
По оценкам экспертов, вероятность спокойной геомагнитной обстановки 15 августа составляет 38%, легких возмущений — 35%, а сильной магнитной бури — 27%. Индекс AP ожидается на уровне 10, а показатель солнечного потока F10.7 — около 140 единиц, что указывает на умеренное влияние Солнца.
Прогноз на вторую половину августа.
С 15 по 18 августа магнитосфера останется слегка возбужденной с индексом Kp 3−3,5, что соответствует безопасному «зеленому» уровню. 19−20 августа активность может повыситься до «желтого» уровня с Kp до 4 баллов, возможны кратковременные возмущения. С 21 по 27 августа прогнозируется стабильная обстановка с Kp 2−3 балла. В конце месяца, с 28 по 30 августа, активность может достичь «оранжевого» уровня с Kp около 4 баллов, но к 31 августа ситуация вновь нормализуется.
Ученые отметили, что из-за непредсказуемости солнечной активности точные прогнозы на срок более трех дней затруднены. В целом, август 2025 года ожидается относительно спокойным в плане магнитных бурь.