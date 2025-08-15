Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План «Ковер» ввели в аэропортах Тамбова и Саратова

План «Ковер» ввели в аэропортах Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин). Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

Решение связано с усилением мер по защите пассажиров и экипажей.

План «Ковер» ввели в аэропортах Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин). Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова и Тамбова. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил представитель ФАВТ Кореняко.

Ранее аналогичные меры безопасности были введены в аэропорту Волгограда. Ограничения затрагивают прием и выпуск воздушных судов.