План «Ковер» ввели в аэропортах Тамбова и Саратова

Решение связано с усилением мер по защите пассажиров и экипажей.
План «Ковер» ввели в аэропортах Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин). Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова и Тамбова. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил представитель ФАВТ Кореняко.
Ранее аналогичные меры безопасности были введены в аэропорту Волгограда. Ограничения затрагивают прием и выпуск воздушных судов.