В аэропортах двух городов России ввели ограничения на полеты

Росавиация временно ограничила работу аэропортов Тамбова и Саратова. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
«Аэропорты Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что ограничения ввели с целью обеспечения безопасности полетов.
Отметим, что вечером в четверг ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда. Об их снятии Росавиация пока не сообщала.
