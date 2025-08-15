Ричмонд
В аэропортах двух городов России ввели ограничения на полеты

Росавиация временно ограничила работу аэропортов Тамбова и Саратова.

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

«Аэропорты Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения ввели с целью обеспечения безопасности полетов.

Отметим, что вечером в четверг ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда. Об их снятии Росавиация пока не сообщала.

