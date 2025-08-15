В Иркутске увеличиваются цены на АИ-92 и АИ-95

В областном центре бензин дорожает каждую неделю. В этот раз зафиксирован резкий скачок цен на заправках АЗС. Как стало известно КП-Иркутск из данных Иркутскстата, народный 92-й теперь стоит 59,88 рубля за литр, неделей ранее было дешевле на 1,50 рубля.