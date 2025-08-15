Ричмонд
В Иркутске увеличиваются цены на АИ-92 и АИ-95

Народный 92-й на табло АЗС равен 59,88 рублям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В областном центре бензин дорожает каждую неделю. В этот раз зафиксирован резкий скачок цен на заправках АЗС. Как стало известно КП-Иркутск из данных Иркутскстата, народный 92-й теперь стоит 59,88 рубля за литр, неделей ранее было дешевле на 1,50 рубля.

— За литр АИ-95-го автомобилистам придется отдать ровно 64 рубля. За неделю топливо стало дороже сразу 2 рубля 20 копеек, — сообщается в статистике.

Стоимость дизельного топлива не изменилась и осталась прежней — 75 рублей 90 копеек.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что прокуратура Иркутской области контролирует подготовку к отопительному сезону.