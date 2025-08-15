В матче Кубка России женщина-арбитр удалила футболиста за прикосновение к ней

В матче Кубка России между «Ростовом» и «Пари НН» главный арбитр Вера Опейкина удалила полузащитника Мохаммада Мохеби за неспортивное поведение. На 85-й минуте встречи иранский футболист дотронулся до судьи, за что получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле.