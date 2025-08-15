В матче Кубка России женщина-арбитр удалила футболиста за прикосновение к ней

В матче Кубка России между «Ростовом» и «Пари НН» главный арбитр Вера Опейкина удалила полузащитника Мохаммада Мохеби за неспортивное поведение. На 85-й минуте встречи иранский футболист дотронулся до судьи, за что получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле.
«Ростов» уже играл в меньшинстве после удаления Александра Тарасова на 73-й минуте. В итоге нижегородский клуб добился победы 1:0 благодаря голу Хуана Босельи.
36-летняя Опейкина — одна из немногих женщин-арбитров ФИФА, работающих на мужских матчах. В 2023 году она вошла в историю, став первой женщиной, судившей игру Кубка России.
Ранее сообщалось, что сборные России и Ирана по футболу 10 октября проведут товарищеский матч.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.