Результаты выборов в Молдавии под угрозой: что могут сделать местные власти

Депутат молдавского парламента Василий Боля заявил, что руководство страны может аннулировать итоги парламентских выборов или инициировать повторное голосование в случае неудовлетворительных результатов.
«Если партия “Действие и солидарность” во главе с Майей Санду и ее кандидаты, которых она сама выбирала, не получат большинство в парламенте, выборы могут быть признаны недействительными или будут назначены перевыборы», — заявил депутат.
Как утверждает политик, власти намеренно распространяют «ложные угрозы» для манипуляции общественным мнением. В частности, населению внушают риск отмены безвизового режима с Евросоюзом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в президентские выборы в Румынии скандальны, так как вмешаться в подобный процесс — невозможно.