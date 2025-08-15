Вылетевший из Москвы на Аляску Ил-96 с журналистами приземлился в Анкоридже

Как сообщил корреспондент Life.ru Александр Юнашев, около взлëтно-посадочной полосы членов российской делегации и журналистов уже ожидали автомобили. Информацию о посадке подтверждают и данные Flightradar24. Согласно статистике сервиса, за маршрутом лайнера из Москвы следили более 18 тысяч человек.
В эти минуты на Аляске продолжают готовиться к саммиту, который начнëтся сегодня в 22:30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Напомним, вторая часть российской делегации отправилась в США для подготовки к предстоящему саммиту главы РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа вечером 14 августа. По данным источников, американский президент планирует вылететь из Вашингтона утром 15 августа.