Вылетевший из Москвы на Аляску Ил-96 с журналистами приземлился в Анкоридже

Самолëт специального лëтного отряда «Россия» Ил-96−300, вылетевший из столичного Внуково, прибыл в Анкоридж на Аляске, где 15 августа состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как сообщил корреспондент Life.ru Александр Юнашев, около взлëтно-посадочной полосы членов российской делегации и журналистов уже ожидали автомобили. Информацию о посадке подтверждают и данные Flightradar24. Согласно статистике сервиса, за маршрутом лайнера из Москвы следили более 18 тысяч человек.

В эти минуты на Аляске продолжают готовиться к саммиту, который начнëтся сегодня в 22:30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Напомним, вторая часть российской делегации отправилась в США для подготовки к предстоящему саммиту главы РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа вечером 14 августа. По данным источников, американский президент планирует вылететь из Вашингтона утром 15 августа.

