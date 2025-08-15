Стало известно, когда может быть вынесен приговор по делу о теракте в «Крокусе»

Суд над обвиняемыми в организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» идет ускоренными темпами, и приговор может быть оглашен до конца 2025 года. Как сообщили РИА Новости участники процесса, заседания проводятся трижды в неделю практически без задержек.
По данным источников, изначально предполагалось, что рассмотрение дела завершится к марту 2026 года — ко второй годовщине трагедии. Однако сейчас суд намерен уложиться в более сжатые сроки. Для ускорения процесса некоторым адвокатам могут назначить помощников, чтобы избежать переносов заседаний.
Разбирательство проходит в закрытом режиме после соответствующего ходатайства прокуратуры, сославшейся на необходимость обеспечения безопасности участников процесса. Напомним, теракт произошел 22 марта 2024 года — боевики открыли огонь по посетителям концертного зала, после чего подожгли помещение, что привело к многочисленным жертвам.
