Стало известно, когда может быть вынесен приговор по делу о теракте в «Крокусе»

По данным источников, изначально предполагалось, что рассмотрение дела завершится к марту 2026 года — ко второй годовщине трагедии. Однако сейчас суд намерен уложиться в более сжатые сроки. Для ускорения процесса некоторым адвокатам могут назначить помощников, чтобы избежать переносов заседаний.