Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда может быть вынесен приговор по делу о теракте в «Крокусе»

Суд над обвиняемыми в организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» идет ускоренными темпами, и приговор может быть оглашен до конца 2025 года.

Суд над обвиняемыми в организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» идет ускоренными темпами, и приговор может быть оглашен до конца 2025 года. Как сообщили РИА Новости участники процесса, заседания проводятся трижды в неделю практически без задержек.

По данным источников, изначально предполагалось, что рассмотрение дела завершится к марту 2026 года — ко второй годовщине трагедии. Однако сейчас суд намерен уложиться в более сжатые сроки. Для ускорения процесса некоторым адвокатам могут назначить помощников, чтобы избежать переносов заседаний.

Разбирательство проходит в закрытом режиме после соответствующего ходатайства прокуратуры, сославшейся на необходимость обеспечения безопасности участников процесса. Напомним, теракт произошел 22 марта 2024 года — боевики открыли огонь по посетителям концертного зала, после чего подожгли помещение, что привело к многочисленным жертвам.

Ранее сообщалось, что стало известно, где и когда исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.