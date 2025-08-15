В Иркутске будет закрыто движение транспорта по Березовой Роще

Движение транспорта в Иркутске на этот раз будет закрыто по улице Березовая Роща возле дома № 50/1. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Ограничения будут действовать с 9 утра 18 августа до 17 вечера 31 августа, — уточнили в пресс-службе мэрии.
На участке будут проходить аварийные работы на сети водоснабжения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дороге Иркутск-Маркова введут ограничения движения 21 и 25 августа. На улице Рабочего Штаба временные неудобства для автомобилистов продлятся до 17 августа.