В Иркутске будет закрыто движение транспорта по Березовой Роще

С 18 по 31 августа на участке пройдут работы на сети водоснабжения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Движение транспорта в Иркутске на этот раз будет закрыто по улице Березовая Роща возле дома № 50/1. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Ограничения будут действовать с 9 утра 18 августа до 17 вечера 31 августа, — уточнили в пресс-службе мэрии.

На участке будут проходить аварийные работы на сети водоснабжения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дороге Иркутск-Маркова введут ограничения движения 21 и 25 августа. На улице Рабочего Штаба временные неудобства для автомобилистов продлятся до 17 августа.