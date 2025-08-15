Студенческие отряды помогают восстанавливать Донбасс

Донецкую Народную Республику для обсуждения планов посетила делегация Центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО) во главе с руководителем Ярославом Зубащенко.
Участники РСО посетили заседание народного совета ДНР, а также провели переговоры с руководителем республики Денисом Пушилиным и лидерами отделения их организации в регионе.
— Российские студенческие отряды уделяют особое внимание развитию движения на территории Новороссии. Донецкая Народная Республика стала первым из числа исторических регионов, с кем мы в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Приятно видеть включенность правительства ДНР и самих ребят в развитие студенческих отрядов. Уверен, что с такой поддержкой нас ждет стремительный рост: увеличение численности наших рядов и реализация новых интересных проектов на благо региона и страны, — рассказал «Вечерней Москве» руководитель (командир) Центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярослав Зубащенко.
Развитие студенческих отрядов на территории ДНР ведется с 2016 года. В 2023 году состоялось официальное открытие Донецкого регионального отделения РСО, которое на данный момент насчитывает более тысячи участников. Студенческие отряды активно работают по семи различным направлениям и играют значимую роль в реализации молодежной политики. В первую очередь, бойцы РСО вовлечены в добровольческие и гуманитарные программы, оказывает содействие в восстановлении инфраструктуры региона.
На заседании Народного совета ДНР был представлен закон о поддержке студенческих отрядов. Документ позволит закрепить правовые основы и механизмы государственной и муниципальной поддержки деятельности организаций в регионе, включая определение полномочий органов государственной власти и форм такой поддержки.
— Для нас эта встреча имеет стратегическое значение. Мы представили результаты работы и обсудили важные вопросы, среди которых — принятие закона о государственной поддержке деятельности студенческих отрядов в ДНР. Этот шаг станет основой для развития движения, увеличения количества трудовых проектов и расширения возможностей для бойцов. Наша цель — не только найти работу для молодежи, но и вовлечь ее в социально значимые инициативы, участие в восстановлении региона и интеграция в крупные всероссийские проекты нашей организации, — рассказала «Вечерней Москве» Александра Кульгина, руководитель Донецкого регионального отделения Российских студенческих отрядов.
На встрече с главой региона Денисом Пушилиным были установлены приоритетные направления работы и обсуждены возможные пути расширения деятельности крупнейшего молодежного трудового движения России на территории Донбасса.
В заключительный день визита прошло совещание с участием Центрального и регионального штабов организации, посвященное вопросам организации работы студенческих отрядов в регионе. Участники поделились своим опытом, рассказали о текущих проектах и предложили идеи по оптимизации системы работы.
Особое внимание было уделено вопросу создания новых рабочих мест для молодежи и расширению спектра возможностей для трудоустройства.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики:
— Теперь для нас открывается еще больше возможностей, и процесс реализации уже идет. Мы со своей стороны готовы поддерживать и оказывать содействие. Было подписано первое соглашение еще на ПМЭФ. Ребята абсолютно заряженные, бойцы отрядов невероятно адекватны в той ситуации и обстановке, в которой мы живем. Считаю, что студотряды внесли значительный вклад в восстановление республики.