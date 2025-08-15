Студенческие отряды помогают восстанавливать Донбасс

— Для нас эта встреча имеет стратегическое значение. Мы представили результаты работы и обсудили важные вопросы, среди которых — принятие закона о государственной поддержке деятельности студенческих отрядов в ДНР. Этот шаг станет основой для развития движения, увеличения количества трудовых проектов и расширения возможностей для бойцов. Наша цель — не только найти работу для молодежи, но и вовлечь ее в социально значимые инициативы, участие в восстановлении региона и интеграция в крупные всероссийские проекты нашей организации, — рассказала «Вечерней Москве» Александра Кульгина, руководитель Донецкого регионального отделения Российских студенческих отрядов.