Ткнул пальцем и обозвал фашистом: 37-летнего сотрудника Минюста США уволили после хулиганств

В Вашингтоне за брошенный в полицейского сэндвич задержан сотрудник Минюста США. Как рассказывает The Washington Post (WP), ссылаясь на американского Генерального прокурора Пэм Бонди, его уже уволили из министерства.
«Это пример того, с чем мы сталкиваемся уже семь месяцев, работая над переориентацией министерства юстиции. Вы НЕ будете работать в этой администрации, проявляя неуважение к нашему правительству и правоохранительным органам», — отметила Бонди в своем заявлении.
В материале WP сказано, что уволенным сотрудником является 37-летний Данн. Он был специалистом по международным отношениям в уголовном отделе Минюста. Однако Данн не только кинул в работника Таможенно-пограничной службы США сэндвич, но и успел ткнуть в него пальцем, назвав при этом фашистом.
