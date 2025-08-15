Ричмонд
Ткнул пальцем и обозвал фашистом: 37-летнего сотрудника Минюста США уволили после хулиганств

WP: Сотрудника Минюста США уволили за брошенный в полицейского сэндвич.

Источник: Комсомольская правда

В Вашингтоне за брошенный в полицейского сэндвич задержан сотрудник Минюста США. Как рассказывает The Washington Post (WP), ссылаясь на американского Генерального прокурора Пэм Бонди, его уже уволили из министерства.

«Это пример того, с чем мы сталкиваемся уже семь месяцев, работая над переориентацией министерства юстиции. Вы НЕ будете работать в этой администрации, проявляя неуважение к нашему правительству и правоохранительным органам», — отметила Бонди в своем заявлении.

В материале WP сказано, что уволенным сотрудником является 37-летний Данн. Он был специалистом по международным отношениям в уголовном отделе Минюста. Однако Данн не только кинул в работника Таможенно-пограничной службы США сэндвич, но и успел ткнуть в него пальцем, назвав при этом фашистом.

