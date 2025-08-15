Ричмонд
В Ереване состоится первое заседание суда по делу архиепископа Аджапахяна

В Ереване 15 августа пройдет заседание суда по делу Аджапахяна.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу в Ереване пройдет первое судебное заседание по уголовному делу архиепископа Микаэла Аджапахяна, находящегося под стражей в Армении. Об этом информирует судебный портал datalex.am.

Как указано на сайте, судебные слушания по делу начнутся в 13:30.

В последних числах июня в столице Армении был задержан архиепископ Аджапахян. В отношении него инициировано уголовное преследование по статьям о попытке насильственного захвата власти и посягательстве на территориальную целостность страны. Духовный лидер характеризует уголовное дело как сфабрикованное.

Напомним, что в июне у резиденции главы Армянской Апостольской Церкви вспыхнул конфликт между силовиками и группой духовных лиц вместе с верующими. Это привело к потасовке внутри резиденции, где священники и верующие встали на защиту архиепископа, не допустив его задержания.