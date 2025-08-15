В Ереване состоится первое заседание суда по делу архиепископа Аджапахяна

Напомним, что в июне у резиденции главы Армянской Апостольской Церкви вспыхнул конфликт между силовиками и группой духовных лиц вместе с верующими. Это привело к потасовке внутри резиденции, где священники и верующие встали на защиту архиепископа, не допустив его задержания.