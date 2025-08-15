Алиев: Азербайджан исключил версию умышленной атаки на самолет AZAL

Крушение летевшего из Баку в Грозный самолета рядом с Актау произошло утром 25 декабря прошлого года. В результате случившегося выжили 32 человека, среди них были и двое детей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что разбившийся под Актау борт был поврежден из-за обстрела с земли.