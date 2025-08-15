Алиев: Азербайджан исключил версию умышленной атаки на самолет AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Fox News заявил, что Азербайджан не рассматривает крушение самолета авиакомпании AZAL в казахстанском Актау как умышленное нападение.
— Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации, — цитирует Алиева Fox News.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан требует признания факта крушения, наказания виновных и выплаты полной компенсации.
Крушение летевшего из Баку в Грозный самолета рядом с Актау произошло утром 25 декабря прошлого года. В результате случившегося выжили 32 человека, среди них были и двое детей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что разбившийся под Актау борт был поврежден из-за обстрела с земли.
Впоследствии глава азербайджанского государства также потребовал выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. По словам политика, российская сторона не дала никакого ответа по факту случившегося.