Алиев: Азербайджан исключил версию умышленной атаки на самолет AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Fox News заявил, что Азербайджан не рассматривает крушение самолета авиакомпании AZAL в казахстанском Актау как умышленное нападение.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Fox News заявил, что Азербайджан не рассматривает крушение самолета авиакомпании AZAL в казахстанском Актау как умышленное нападение.

— Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации, — цитирует Алиева Fox News.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан требует признания факта крушения, наказания виновных и выплаты полной компенсации.

Крушение летевшего из Баку в Грозный самолета рядом с Актау произошло утром 25 декабря прошлого года. В результате случившегося выжили 32 человека, среди них были и двое детей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что разбившийся под Актау борт был поврежден из-за обстрела с земли.

Впоследствии глава азербайджанского государства также потребовал выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. По словам политика, российская сторона не дала никакого ответа по факту случившегося.