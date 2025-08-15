Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запечатлено прибытие журналистов из РФ на Аляску перед встречей Трампа и Путина

Российские журналисты прибыли на Аляску, где запланирована встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Репортеры уже находятся на месте и готовятся к освещению переговоров лидеров. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

Российские журналисты прибыли на Аляску перед встречей Трампа и Путина.

Российские журналисты прибыли на Аляску, где запланирована встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Репортеры уже находятся на месте и готовятся к освещению переговоров лидеров. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Только что мы приземлились в аэропорту Анкориджа, точнее приземлились уже полчаса назад. Ждали, пока нас выпустят, сейчас загружаемся в самолет и едем на размещение. Нас обещали разместить на территории спортивного комплекса, организовали как будто импровизированную гостиницу, посмотрим, как это будет, и начнем готовиться к завтрашней встрече», — сообщил корреспондент URA.RU.

Встреча Путина и Трампа на Аляске запланирована на 15 августа и начнется с личной беседы лидеров, после чего переговоры продолжатся в расширенном составе. Ожидается участие представителей обеих стран, в том числе главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который подтвердил свое присутствие на саммите.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше