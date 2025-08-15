Ричмонд
Аналитик рассказала о выгодном тренде на рынке банковских вкладов

Аналитик Замалеева: длинные депозиты выгодны при низкой доходности вкладов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Снижение доходностей по вкладам делает выгодными длинные депозиты, рассказала агентству «Прайм» аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.

Она напомнила, что банки снижают ставки по вкладам на фоне снижения ключевой ставки, и этот процесс будет продолжаться.

«Это означает, что через несколько месяцев доходности по депозитам могут быть уже заметно ниже, чем сегодня. В такой ситуации длинный вклад позволяет зафиксировать текущую доходность на год, два или даже три, защитив себя от будущего снижения», — считает Замалеева.

Пока короткие (на три-шесть месяцев) вклады выгоднее долгосрочных, но после их завершения доходность по новым предложениям окажется существенно ниже. При этом финансовые власти и сами кредитные организации заинтересованы в длинных деньгах, поэтому в ближайшее время стоит ждать спецпредложений и акций от банков и финансовых маркетплейсов.

Имеет смысл поторопиться, ведь уже к концу года доходность по длинным вкладам может опуститься ниже 10% годовых, советует аналитик.