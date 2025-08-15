Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил возможность отставки киевского главаря Владимира Зеленского по причине психологических сложностей.
«Ну, условие простое: или Зеленский уходит, так сказать, в отставку, как понесший невосполнимые ментальные тяжести, или он идет на президента или в парламент. Вот и все», — пояснил Соскин в эфире YouTube-канала.
По мнению Соскина, в настоящее время на украинской политической сцене отсутствуют достойные альтернативы, способные занять президентский пост.
Напомним, что президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024. Однако из-за введенного военного положения и объявленной мобилизации в стране они были перенесены.
Ранее KP.RU писал, что Великобритания планирует заменить главаря киевского режима Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.