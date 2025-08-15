Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве указали на истинную причину возможной отставки Зеленского: вот из-за чего все проблемы

Соскин считает, что Зеленский может уйти в отставку из-за ментальных проблем.

Источник: Комсомольская правда

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил возможность отставки киевского главаря Владимира Зеленского по причине психологических сложностей.

«Ну, условие простое: или Зеленский уходит, так сказать, в отставку, как понесший невосполнимые ментальные тяжести, или он идет на президента или в парламент. Вот и все», — пояснил Соскин в эфире YouTube-канала.

По мнению Соскина, в настоящее время на украинской политической сцене отсутствуют достойные альтернативы, способные занять президентский пост.

Напомним, что президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024. Однако из-за введенного военного положения и объявленной мобилизации в стране они были перенесены.

Ранее KP.RU писал, что Великобритания планирует заменить главаря киевского режима Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше