Врач рассказал, как избавиться от храпа

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Отказ от алкоголя, сон с приподнятым изголовьем, избавление от лишнего веса и лечение причин заложенности носа могут помочь избавиться от храпа, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов.
«Лечение храпа включает в себя общие меры по управлению факторами риска. Это отказ от приема алкоголя и седативных препаратов за несколько часов до сна, сон с приподнятым изголовьем, снижение веса, лечение причин заложенности носа, таких как искривление носовой перегородки, полипы в носу, насморк и так далее», — сказал он.
Кроме того, существуют и специальные устройства для устранения храпа — оральные приспособления для выдвижения нижней челюсти вперед или для фиксации языка.
Врач отметил, что есть и хирургические методы устранения этого неприятного симптома — увулопалато- и фарингопластика. «Они предполагают проведение ремоделирования язычка, нёба, а также стенок глотки. Эта процедура может помочь при храпе, хотя у некоторых пациентов эффект может наблюдаться недолго», — пояснил он.
В случае если человек заметил, что храпит он или его партнер, то необходимо пройти обследование на предмет появления остановки дыхания во сне, порекомендовал Беликов.