Церковь просит о благословении встречи Путина и Трампа

Русская Православная Церковь обратилась с молитвой к святому Герману Аляскинскому с просьбой благословить предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на его земле. Об этом РИА Новости сообщил управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.
По словам священнослужителя, Церковь уповает на помощь Божию и заступничество Аляскинского чудотворца, который начал своё служение на Валааме, а впоследствии многие годы трудился на Аляске. Отец Серафим отметил, что встреча лидеров проходит на территории, где подвизался святой.
Преподобный Герман почитается как покровитель Америки и один из наиболее известных русских святых за океаном. Примечательно, что о встрече Путина и Трампа было объявлено 9 августа — в день, когда православные верующие в России и США отмечают годовщину его канонизации.
Ранее сообщалось, что полиция Анкориджа, где в пятницу состоится встреча президентов России и США, с четверга усиливает меры безопасности из-за ожидаемых демонстраций, включая акции проукраинских активистов.