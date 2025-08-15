Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Церковь просит о благословении встречи Путина и Трампа

Церковь надеется на помощь Божию и заступничество Аляскинского чудотворца.

Источник: Аргументы и факты

Русская Православная Церковь обратилась с молитвой к святому Герману Аляскинскому с просьбой благословить предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на его земле. Об этом РИА Новости сообщил управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.

По словам священнослужителя, Церковь уповает на помощь Божию и заступничество Аляскинского чудотворца, который начал своё служение на Валааме, а впоследствии многие годы трудился на Аляске. Отец Серафим отметил, что встреча лидеров проходит на территории, где подвизался святой.

Преподобный Герман почитается как покровитель Америки и один из наиболее известных русских святых за океаном. Примечательно, что о встрече Путина и Трампа было объявлено 9 августа — в день, когда православные верующие в России и США отмечают годовщину его канонизации.

Ранее сообщалось, что полиция Анкориджа, где в пятницу состоится встреча президентов России и США, с четверга усиливает меры безопасности из-за ожидаемых демонстраций, включая акции проукраинских активистов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше