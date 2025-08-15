Крупнейшие налогоплательщики Новосибирска внесли 29 млрд рублей в казну

В прошлом году эта сумма была похожей.
Согласно информации, предоставленной региональным Министерством финансов, консолидированный бюджет Российской Федерации пополнился на 221,5 миллиарда рублей за первые шесть месяцев 2025 года за счет поступлений из Новосибирской области. Это на 27,7 миллиарда рублей превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, сообщает InfoPro54.
Федеральная казна получила от региона около 82 миллиардов рублей, из которых 12 миллиардов (15,4%) поступило от наиболее крупных налогоплательщиков. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года их вклад составлял 8,7 миллиарда, а в 2023 году — 14,2 миллиарда (25% от общей суммы). Таким образом, третий год подряд наблюдается тенденция снижения доли, вносимой крупными компаниями в федеральные платежи.
В областной бюджет поступило 139,5 миллиарда рублей, из которых 16 миллиардов (11,6%) обеспечили ведущие предприятия региона. Годом ранее их вклад был почти в два раза больше и составлял 25,8 миллиарда рублей (21,1%).
Бюджет города Новосибирска за первое полугодие 2025 года увеличился на 18 миллиардов рублей, включая 1 миллиард (5,8%) от крупного бизнеса. Несмотря на то, что сумма их платежей осталась на уровне 2023 года (1,16 миллиарда), общий рост поступлений от других предприятий привел к снижению их доли с 10,1% до 5,8%.
В общей сложности крупнейшие налогоплательщики региона внесли в бюджеты всех уровней 29 миллиардов рублей, что соответствует показателям 2024 года. Однако их взносы в областную казну уменьшились на 3 миллиарда.