Крупнейшие налогоплательщики Новосибирска внесли 29 млрд рублей в казну

Федеральная казна получила от региона около 82 миллиардов рублей, из которых 12 миллиардов (15,4%) поступило от наиболее крупных налогоплательщиков. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года их вклад составлял 8,7 миллиарда, а в 2023 году — 14,2 миллиарда (25% от общей суммы). Таким образом, третий год подряд наблюдается тенденция снижения доли, вносимой крупными компаниями в федеральные платежи.