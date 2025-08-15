Россиянам дали советы, как справиться с профессиональным выгоранием

— Если человек только начинает ощущать напряженность, связанную с работой, и необходимость прилагать больше усилий для того, что раньше легко давалось, стоит попробовать способы саморегуляции. Это могут быть дыхательные техники, упражнения для расслабления мышц, медитация. И очень важно наладить внутренний диалог с самим собой, — пояснила эксперт.