Россиянам дали советы, как справиться с профессиональным выгоранием

Эмоциональное выгорание — это состояние, которое может серьезно навредить здоровью. На первых этапах важно вовремя заметить тревожные сигналы и помочь себе. Врач-психиатр, психотерапевт, заведующая отделением психиатрии Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН Валерия Серазетдинова рассказала KP.RU, как справиться с выгоранием.
— Если человек только начинает ощущать напряженность, связанную с работой, и необходимость прилагать больше усилий для того, что раньше легко давалось, стоит попробовать способы саморегуляции. Это могут быть дыхательные техники, упражнения для расслабления мышц, медитация. И очень важно наладить внутренний диалог с самим собой, — пояснила эксперт.
По словам специалиста, чтобы понять, что именно вызывает выгорание, полезно задать себе два вопроса: «Что меня больше всего тревожит?» и «Что я могу с этим сделать прямо сейчас?». Иногда достаточно сделать перерыв, пройтись быстрым шагом или выполнить легкую разминку, чтобы снизить напряжение.
Для долгосрочного результата врач посоветовала чередовать задачи, делать паузы, избегать переработок. Если же это не помогает, можно попробовать изменить отношение к работе. А в крайних случаях эксперт порекомендовала рассмотреть смену места работы.