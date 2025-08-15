О смертельной опасности диких пляжей предупредили жителей области Абай

Как отмечает телеканал, последние летние дни — золотой сезон на пляжах региона. Местные массово стремятся на берег Иртыша. Несмотря на все предупреждения, отдыхающие по-прежнему ищут для купания укромные места. Особенно популярны у людей дикие пляжи. Несмотря на то, что здесь нет спасателей и условий, отдыхать сюда приезжают целыми семьями.
Между тем жителей региона предупреждают, что в Шульбинское водохранилище уже идет приток воды. Объем сброса с местной гидроэлектростанции растет. На сегодня он составляет уже 860 кубометров в секунду. В результате стремительно поднимается вода и в русле самого Иртыша.
«В результате ожидается повышение уровня воды, усиление течения, понижение температуры воды в реке Иртыш. Указанные условия могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, отдыхающих вблизи воды. В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай напоминает и настоятельно рекомендует: не купаться в необорудованных местах, воздержаться от купания в зонах с быстрым течением, обеспечить постоянный контроль за детьми у воды», — обратился к жителям региона начальник управления ликвидации ЧС ДЧС области Абай Асет Жолдыбеков.