О смертельной опасности диких пляжей предупредили жителей области Абай

«В результате ожидается повышение уровня воды, усиление течения, понижение температуры воды в реке Иртыш. Указанные условия могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, отдыхающих вблизи воды. В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай напоминает и настоятельно рекомендует: не купаться в необорудованных местах, воздержаться от купания в зонах с быстрым течением, обеспечить постоянный контроль за детьми у воды», — обратился к жителям региона начальник управления ликвидации ЧС ДЧС области Абай Асет Жолдыбеков.