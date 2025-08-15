Самолет с 84 российскими военными приземлился в Подмосковье

Самолет с 84 российскими военнослужащими, освобожденными с подконтрольной Киеву территории, приземлился в одном из аэропортов Подмосковья. Об этом стало известно в четверг, 14 августа.
Сообщается, что бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Освобождению военнослужащих предшествовал обмен на такое же количество солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Вернувшиеся россияне были сначала перевезены на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую помощь. Посреднические усилия в организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты, передает РИА Новости.
6 августа помощник российского президента и глава переговорной делегации Владимир Мединский сообщил, что Украина отказалась от одной тысячи пленных военнослужащих в рамках обменов с Россией, из-за чего второй этап этого процесса шел тяжело, а третий пока что так и не начался.
Министерство обороны РФ в конце июля сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров делегаций в Стамбуле, которые состоялись 2 июня.