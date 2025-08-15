Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах моркови

«Чтобы сохранить свежесть и полезные свойства моркови, следуйте простым рекомендациям: храните морковь в прохладном, темном месте, оптимально при температуре 0−4 градусов. Лучше всего хранить овощи в бумажных пакетах или ящиках, чтобы избежать накопления влаги. Не мойте перед хранением, это может привести к ускоренному гниению, поэтому лучше мыть морковь перед употреблением», — пояснили в пресс-службе.