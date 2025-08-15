Лавров с послом США прибыли на Аляску, где пройдет саммит Путина и Трампа

Срочная новость.
Глава МИД России Сергей Лавров и российский посол в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску, где пройдут переговоры Путина и Трампа. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
