В Новосибирске появились слухи о полной блокировке интернета и связи

Ограничения будут действовать «от Москвы до Анадыря», говорится в данных сообщениях.
В Новосибирске зафиксирована волна рассылок в мессенджерах и онлайн-чатах, предупреждающих о грядущем отключении доступа в интернет, мобильной связи и радиовещания в период с 14 по 16 августа. В сообщениях говорится, что ограничения якобы затронут обширную территорию — «от Москвы до Анадыря», об этом сообщает Сиб.фм.
В тексте утверждается, что подобные меры предпринимаются спецслужбами для обеспечения безопасности первого лица государства (а также самолетов, имитирующих президентский борт, с внезапным изменением пункта назначения в последний момент).
Авторы распространяемых сообщений рекомендуют жителям иметь при себе достаточное количество наличных средств и быть готовыми к нескольким дням без доступа к сети Интернет.
Стоит отметить, что подобные сообщения имеют признаки намеренного запугивания населения и, вероятно, являются частью кампании по дезинформации. Возможной причиной появления подобных слухов могла стать наблюдаемая в Новосибирске нестабильная работа мобильного интернета, фиксируемая практически каждый день.