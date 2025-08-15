В Новосибирске появились слухи о полной блокировке интернета и связи

В Новосибирске зафиксирована волна рассылок в мессенджерах и онлайн-чатах, предупреждающих о грядущем отключении доступа в интернет, мобильной связи и радиовещания в период с 14 по 16 августа. В сообщениях говорится, что ограничения якобы затронут обширную территорию — «от Москвы до Анадыря», об этом сообщает Сиб.фм.