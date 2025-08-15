Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске появились слухи о полной блокировке интернета и связи

Ограничения будут действовать «от Москвы до Анадыря», говорится в данных сообщениях.

Ограничения будут действовать «от Москвы до Анадыря», говорится в данных сообщениях.

В Новосибирске зафиксирована волна рассылок в мессенджерах и онлайн-чатах, предупреждающих о грядущем отключении доступа в интернет, мобильной связи и радиовещания в период с 14 по 16 августа. В сообщениях говорится, что ограничения якобы затронут обширную территорию — «от Москвы до Анадыря», об этом сообщает Сиб.фм.

В тексте утверждается, что подобные меры предпринимаются спецслужбами для обеспечения безопасности первого лица государства (а также самолетов, имитирующих президентский борт, с внезапным изменением пункта назначения в последний момент).

Авторы распространяемых сообщений рекомендуют жителям иметь при себе достаточное количество наличных средств и быть готовыми к нескольким дням без доступа к сети Интернет.

Стоит отметить, что подобные сообщения имеют признаки намеренного запугивания населения и, вероятно, являются частью кампании по дезинформации. Возможной причиной появления подобных слухов могла стать наблюдаемая в Новосибирске нестабильная работа мобильного интернета, фиксируемая практически каждый день.