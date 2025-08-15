Опубликован прогноз погоды в Красноярском крае 15 августа: грозы и туман

Метеорологи обращают внимание, что подобные погодные качели с утренними туманами, дневными грозами и значительными суточными перепадами температур являются типичными для середины августа в регионе. К вечеру осадки прекратятся, а облачность начнёт постепенно рассеиваться, создавая предпосылки для более стабильной погоды в последующие дни.