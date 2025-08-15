Ричмонд
Опубликован прогноз погоды в Красноярском крае 15 августа: грозы и туман

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС15 августа в Красноярском крае ожидается неустойчивая погода с целым комплексом метеоявлений.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

15 августа в Красноярском крае ожидается неустойчивая погода с целым комплексом метеоявлений. Ночью температура составит +11…+13°C при слабом ветре, однако с утра жителей региона встретит густой туман, который создаст проблемы для автомобилистов в первые часы после рассвета.

Днём ситуация изменится кардинально — воздух прогреется до +24…+26°C, но вместе с теплом придут и кратковременные дожди с высокой вероятностью грозовых разрядов.

Особую осторожность следует проявлять во второй половине дня, когда южный ветер усилится до 5−10 м/с, что может способствовать резкой смене погодных условий на отдельных территориях.

Метеорологи обращают внимание, что подобные погодные качели с утренними туманами, дневными грозами и значительными суточными перепадами температур являются типичными для середины августа в регионе. К вечеру осадки прекратятся, а облачность начнёт постепенно рассеиваться, создавая предпосылки для более стабильной погоды в последующие дни.