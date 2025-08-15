С Варламова* принудительно взыщут штраф за дискредитацию ВС РФ

Илья Варламов* не оплатил штраф и столкнулся с принудительным взысканием.
Судебные приставы начали принудительное взыскание неоплаченного штрафа в 50 тыс. рублей с блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Штраф был назначен за административное правонарушение, но в установленный срок оплачен не был. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на судебные материалы.
«Варламов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. В установленный срок данный штраф оплачен не был, поэтому судебные приставы открыли исполнительное производство о принудительном взыскании неоплаченной задолженности», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Помимо этого, Мещанский районный суд Москвы 14 августа заочно признал Варламова виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ и приговорил к восьми годам колонии, штрафу в 99 млн рублей и запрету администрирования сайтов на 4 года. Блогер проживает за пределами России и объявлен в межгосударственный розыск.
Уголовное преследование в отношении Ильи Варламова было начато московской прокуратурой в сентябре 2024 года, а в марте 2023 года блогер был внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Ранее он пытался обжаловать это решение в Верховном суде, однако жалоба не была рассмотрена.
*признан в РФ иноагентом.