С Варламова* принудительно взыщут штраф за дискредитацию ВС РФ

Уголовное преследование в отношении Ильи Варламова было начато московской прокуратурой в сентябре 2024 года, а в марте 2023 года блогер был внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Ранее он пытался обжаловать это решение в Верховном суде, однако жалоба не была рассмотрена.