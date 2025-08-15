Вдову Элвиса Пресли Присциллу обвинили во вмешательстве в смерть своей дочери

Истцы — специалист по продажам Брижит Круз и коллекционер Кевин Фиалко — обвинили Присциллу, которой помогали зарабатывать на имени супруга, в мошенничестве, нарушении контракта и других гражданских правонарушениях. По их словам, как только они помогли Присцилле вернуть финансовую стабильность, она осенью 2023 года резко оборвала с ними связи, отказав истцам в компенсации за фильм «Присцилла: Элвис и я».
В это же время она якобы настояла, чтобы ее болеющая 54-летняя дочь согласилась посетить вместе с ней церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая была запланирована на 10 января 2024 года, так как, по их мнению, Присцилла хотела быть в центре внимания.
Как уточнили в публикации, спустя несколько дней, 13 января 2024 года, Лизу Мари доставили в больницу, куда прибыла и сама Присцилла.
«Присцилла поспешила в больницу West Hills, и, несмотря на четкую директиву Лизы “продлить ей жизнь”, Присцилла отключила ее через несколько часов», — приводится в материале содержание иска.
Адвокат Присциллы в своем двухстраничном заявлении отметил, что все заявления, сделанные Круз и Фиалко, являются сфабрикованными, а сам иск — одним из самых «постыдных, нелепых, непристойных и беспочвенных исков». Кроме того, правозащитник внучки Пресли Райли Кио сообщил, что его подзащитная также возмущена данными обвинениями и «на все 100%» поддерживает свою бабушку.
Агентство Associated Press 14 июля узнало, что, согласно отчету эксперта-коронера о проведенной судебно-медицинской экспертизе по факту смерти дочери Элвиса Пресли, Лиза Мария умерла от осложнений после бариатрической операции, которую делают для снижения веса.