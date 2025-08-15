Вдову Элвиса Пресли Присциллу обвинили во вмешательстве в смерть своей дочери

Истцы — специалист по продажам Брижит Круз и коллекционер Кевин Фиалко — обвинили Присциллу, которой помогали зарабатывать на имени супруга, в мошенничестве, нарушении контракта и других гражданских правонарушениях. По их словам, как только они помогли Присцилле вернуть финансовую стабильность, она осенью 2023 года резко оборвала с ними связи, отказав истцам в компенсации за фильм «Присцилла: Элвис и я».