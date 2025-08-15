Число пострадавших из-за удара БПЛА по дому в Курске выросло до 10

Срочная новость В результате удара БПЛА по Курску число пострадавших увеличилось до 10, среди них есть ребенок. На месте работают все экстренные службы, ситуация находится на личном контроле врио губернатора. Об этом сообщил Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
