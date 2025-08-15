Стала известна средняя пенсия по инвалидности в РФ

Средняя пенсия по инвалидности в России составляет чуть более 15 700 рублей в месяц. С соответствующими данными Социального фонда РФ ознакомились РИА Новости.
Известно, что средний размер пенсионных выплат по инвалидности на 1 июля 2025 года составил 15 734 рублей ежемесячно. А это почти на 250 рублей больше, чем было по данным Соцфонда РФ 1 января этого же года.
Как отмечает агентство, разница в пенсионном обеспечении работающих и неработающих инвалидов, которые проживают в России, составляет всего лишь 50 рублей. Так, первые получают 15 701 рублей, а вторые — 15 750.
Как KP.RU писал ранее, средний размер социальной пенсии в РФ по состоянию на 1 июля текущего года превысил 15,5 тысячи рублей. Согласно информации Социального фонда, с начала года размер социальных пенсионных выплат увеличился более чем на 2000 рублей.