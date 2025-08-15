Ричмонд
Убийцу камчатской семьи вычислили спустя 22 года

Прокуратура Камчатского края направила в суд уголовное дело об убийстве супружеской пары, совершенном в 2003 году.

Прокуратура Камчатского края направила в суд уголовное дело об убийстве супружеской пары, совершенном в 2003 году. По данным следствия, 46-летний житель Краснодарского края (на момент преступления — 24-летний мужчина) расправился с супружеской парой.

В августе 2003 года обвиняемый, узнав о состоятельной семье в селе Пахачи (Олюторский район), приехал к ним под видом покупателя икры. Проникнув в дом, он нанес 50-летнему хозяину и его 45-летней жене множественные ножевые ранения, забрал деньги и поджег жилище, чтобы скрыть следы преступления.

Несмотря на отсутствие признательных показаний, следствие собрало достаточную доказательную базу. Обвиняемому вменяют двойное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что свекор и родственник мужа неоднократно насиловали женщину по одной причине.

