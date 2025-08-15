Убийцу камчатской семьи вычислили спустя 22 года

В августе 2003 года обвиняемый, узнав о состоятельной семье в селе Пахачи (Олюторский район), приехал к ним под видом покупателя икры. Проникнув в дом, он нанес 50-летнему хозяину и его 45-летней жене множественные ножевые ранения, забрал деньги и поджег жилище, чтобы скрыть следы преступления.