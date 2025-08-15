Строительство первого экстрим-парка завершили во Владивостоке

Как рассказали в администрации города, за четыре месяца здесь построили современную площадку для BMX-фристайла, скейтбординга, маунтинбайка и роллер-спорта. В составе комплекса бетонный боул, стрит-плаза, фанерный эир-парк высотой до 5,5 метра и асфальтовый памп-трек. Одновременно здесь смогут тренироваться более 200 спортсменов.
«Строительство полностью завершено. Остались озеленение и санитария. Гидропосев уже выполнен. Также до открытия необходимо оформить пешеходные связи и примыкание площадки к улично-дорожной сети», — отметил Шестаков.
По его словам, это первый столь масштабный проект на Дальнем Востоке, который позволит привлечь внимание к экстремальным видам спорта и даст нашим ребятам шанс выйти на всероссийский и международный уровень.
Экстрим-парк разместился в живописной зоне у береговой линии, что уже само по себе привлекает внимание. Зоны боула и стрит-секции объединены в единое пространство. А каркасный эир-парк площадью 820 кв. м стал первым на Дальнем Востоке.
Объект возвело ООО «Экспертно-конструкторское бюро “КОНТРФОРС”», также известное как NBD Skate parks, по поручению президента РФ Владимира Путина. Строительство профинансировано за счет специального казначейского кредита в рамках мастер-плана Владивостока по инициативе главы города Константина Шестакова. Стоимость работ составила 90 млн рублей. Открытие планируют в сентябре.