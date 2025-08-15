Грузовикам запретили движение на участке трассы А-370 в Приморье

Сегодня, 15 августа 2025 года с 06:00 до 20:00 на участке федеральной трассы А-370 (551 км + 172 м, граница Спасского и Черниговского районов) вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств массой более 3,5 тонн, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
Ограничение связано с проведением неотложных работ по замене дорожных плит на временном объездном мосту через реку Суходол в районе села Малые Ключи.
Легковой транспорт и рейсовые автобусы могут двигаться без ограничений в реверсивном режиме под контролем регулировщиков. Водителям грузовых автомобилей рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты.
На месте работают экипажи ДПС и сотрудники ФКУ ДСД «Дальний Восток».
