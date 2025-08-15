У трамвая № 13 в Новосибирске временно сократится маршрут из-за ремонта теплосетей

С 23:59 четверга, 14 августа, до 05:00 понедельника, 18 августа, движение трамваев будет закрыто на участке улицы Мичурина — от дома № 4 до пересечения с улицей Фрунзе. Причина — работы по техническому перевооружению магистральной тепловой сети, которые проводит ООО «НТСК». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В связи с этим трамвайный маршрут № 13 будет временно укорочен. 15, 16 и 17 августа он будет курсировать только от конечной остановки «Гусинобродское шоссе» до остановки «ул. Депутатская». На трамвайном кольце у «ул. Депутатской» вагоны будут разворачиваться для движения обратно.
После 18 августа будет организовано реверсивное движение. Экипажи трамвая проинформируют пассажиров о временных изменениях маршрута.
