У трамвая № 13 в Новосибирске временно сократится маршрут из-за ремонта теплосетей

В связи с этим трамвайный маршрут № 13 будет временно укорочен. 15, 16 и 17 августа он будет курсировать только от конечной остановки «Гусинобродское шоссе» до остановки «ул. Депутатская». На трамвайном кольце у «ул. Депутатской» вагоны будут разворачиваться для движения обратно.