Объем налогов с резидентов ПЛП Новосибирска достигнет 2,2 млрд

Получить такие доходы ожидается по результатам 2025 года.



Согласно информации, предоставленной пресс-службой корпорации развития Новосибирской области и опубликованной ТАСС, налоговые выплаты от компаний, расположенных в промышленно-логистическом парке (ПЛП) региона, по прогнозам, достигнут 2,2 миллиарда рублей.

Ожидается, что такой уровень поступлений будет достигнут к концу 2025 года. В настоящее время в парке осуществляют свою деятельность 42 компании-резидента. Общий объем частных инвестиций, привлеченных в ПЛП за период его функционирования, уже превысил 85 миллиардов рублей.