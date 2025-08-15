Объем налогов с резидентов ПЛП Новосибирска достигнет 2,2 млрд

Ожидается, что такой уровень поступлений будет достигнут к концу 2025 года. В настоящее время в парке осуществляют свою деятельность 42 компании-резидента. Общий объем частных инвестиций, привлеченных в ПЛП за период его функционирования, уже превысил 85 миллиардов рублей.