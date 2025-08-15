В Новосибирской области минимальный набор продуктов стоит 8 000 рублей

В Новосибирской области подсчитали стоимость минимального продуктового набора за июль 2025 года. По данным Росстата, он обошёлся в 8094,01 рубля на одного человека в месяц. В расчёт вошли 33 наиболее востребованных продукта. Их стоимость определялась исходя из средних цен в регионе и единых для страны норм потребления.