В Новосибирской области минимальный набор продуктов стоит 8 000 рублей

Минимальный набор продуктов в регионе подорожал на 11,6% с начала года.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области подсчитали стоимость минимального продуктового набора за июль 2025 года. По данным Росстата, он обошёлся в 8094,01 рубля на одного человека в месяц. В расчёт вошли 33 наиболее востребованных продукта. Их стоимость определялась исходя из средних цен в регионе и единых для страны норм потребления.

По сравнению с июнем цена набора снизилась на 3,2%. Однако с начала года его стоимость увеличилась на 11,6%.

Основу корзины составляют:

хлеб, крупы и макароны — 25,4%; овощи и фрукты — 21,7%; молочные продукты — 19,9%; мясо и мясопродукты — 17,4%; жиры — 5%; рыба — 4,8%; чай, соль и специи — 2,3%; сахар и кондитерские изделия — 1,9%; яйца — 1,6%.