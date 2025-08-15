В Новосибирской области минимальный набор продуктов стоит 8 000 рублей

В Новосибирской области подсчитали стоимость минимального продуктового набора за июль 2025 года. По данным Росстата, он обошёлся в 8094,01 рубля на одного человека в месяц. В расчёт вошли 33 наиболее востребованных продукта. Их стоимость определялась исходя из средних цен в регионе и единых для страны норм потребления.
По сравнению с июнем цена набора снизилась на 3,2%. Однако с начала года его стоимость увеличилась на 11,6%.
Основу корзины составляют:
хлеб, крупы и макароны — 25,4%; овощи и фрукты — 21,7%; молочные продукты — 19,9%; мясо и мясопродукты — 17,4%; жиры — 5%; рыба — 4,8%; чай, соль и специи — 2,3%; сахар и кондитерские изделия — 1,9%; яйца — 1,6%.