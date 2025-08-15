Трёх главврачей в Хабаровском крае наказали за срыв нацпроекта

«Часть запланированных на 2024 год работ не завершена, в том числе капитальный ремонт отдельных объектов и монтаж пристроек в 11 медучреждениях. В ряде случаев медицинские организации не получили лицензии в полном объёме», — сообщили в надзорном ведомстве.