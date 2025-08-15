Трёх главврачей в Хабаровском крае наказали за срыв нацпроекта

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Проверка показала, что между министерством здравоохранения края и федеральными органами были заключены соглашения о предоставлении субсидий. Средства направлялись на капитальный ремонт и развитие медицинских учреждений.
«Часть запланированных на 2024 год работ не завершена, в том числе капитальный ремонт отдельных объектов и монтаж пристроек в 11 медучреждениях. В ряде случаев медицинские организации не получили лицензии в полном объёме», — сообщили в надзорном ведомстве.
За невыполнение условий соглашений краевому бюджету начислены финансовые санкции свыше 40 млн рублей. По итогам представления прокуратуры дисциплинарное взыскание получили трое главных врачей. Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело в отношении руководства подрядной организации. По версии следствия, при ремонте городской больницы № 7 было похищено более 1 млн рублей бюджетных средств.