Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трёх главврачей в Хабаровском крае наказали за срыв нацпроекта

В Хабаровском крае выявлены нарушения при реализации национального проекта «Здравоохранение».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Проверка показала, что между министерством здравоохранения края и федеральными органами были заключены соглашения о предоставлении субсидий. Средства направлялись на капитальный ремонт и развитие медицинских учреждений.

«Часть запланированных на 2024 год работ не завершена, в том числе капитальный ремонт отдельных объектов и монтаж пристроек в 11 медучреждениях. В ряде случаев медицинские организации не получили лицензии в полном объёме», — сообщили в надзорном ведомстве.

За невыполнение условий соглашений краевому бюджету начислены финансовые санкции свыше 40 млн рублей. По итогам представления прокуратуры дисциплинарное взыскание получили трое главных врачей. Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело в отношении руководства подрядной организации. По версии следствия, при ремонте городской больницы № 7 было похищено более 1 млн рублей бюджетных средств.