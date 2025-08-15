Ричмонд
«Защитник» Красноярска Артемий Лебедев стал отцом 11-го ребенка

Дизайнер Артемий Лебедев, многократно защищавший Красноярск в спорах о столице Сибири, стал отцом в 11-й раз.

Источник: РИА "Новости"

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев, многократно защищавший Красноярск в спорах о столице Сибири, стал отцом в 11-й раз. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Девочка ростом 53 сантиметра и весом 4050 граммов появилась на свет 12 августа. Блогер не раскрывает личность матери ребенка, однако известно, что это пятая женщина в жизни Артемия, с которой у него есть совместные дети.

Фото с малышкой Лебедев подписал креативно: «Когда у заказчика с исполнителем любовь, получается лучший дизайн на свете. Проверено в одиннадцатый раз!».

Напомним, в последний раз Артемий Лебедев назвал Новосибирск «любимым городом для битья» и «недоразумением», а Красноярск — «просто конфеткой».

Узнать больше по теме
Артемий Лебедев: биография синеволосого дизайнера, путешественника и отца десятерых детей
Его имя часто попадает в новости, будь то очередной скандал или громкая работа. Рассмотрим биографию Артемия Лебедева — известного дизайнера, предпринимателя и спикера, любителя материться и заводить детей.
