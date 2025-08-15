«Защитник» Красноярска Артемий Лебедев стал отцом 11-го ребенка

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев, многократно защищавший Красноярск в спорах о столице Сибири, стал отцом в 11-й раз. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
Девочка ростом 53 сантиметра и весом 4050 граммов появилась на свет 12 августа. Блогер не раскрывает личность матери ребенка, однако известно, что это пятая женщина в жизни Артемия, с которой у него есть совместные дети.
Фото с малышкой Лебедев подписал креативно: «Когда у заказчика с исполнителем любовь, получается лучший дизайн на свете. Проверено в одиннадцатый раз!».
Напомним, в последний раз Артемий Лебедев назвал Новосибирск «любимым городом для битья» и «недоразумением», а Красноярск — «просто конфеткой».