Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанка, повредившая ногу при восхождении на Тордоки-Яни, поблагодарила спасателей за оказанную помощь

В июне на горе Тордоки-Яни в Нанайском районе Анна поскользнулась во время спуска из-за сильного дождя и продолжить путь уже не смогла.

Источник: РИА "Новости"

Спасатели МЧС поднялись на высоту 1850 метров, чтобы эвакуировать женщину.

«Трудный маршрут с узкими тропами, буреломами, уклонами до 80 градусов, низкая облачность и туман, закрывающие горную гряду, серьезно осложняли поисково-спасательные работы, которые продолжались несколько дней. Добравшись до места, наземная группа спасателей пострадавшей наложила шину, зафиксировала конечность и приступила к спуску. Три часа на специальных носилках акье несли к площадке, куда смог подсесть вертолет МЧС России и забрать Анну. На аэродроме в Хабаровске ее встретила и доставила в больницу бригада скорой помощи», — рассказали в МЧС России по Хабаровскому краю.

Спустя полтора месяца Анна вместе с младшим сыном Мишей приехала поблагодарить спасателей за оказанную помощь, привезя в качестве подарка большой шоколадный торт собственного приготовления. Сама она рассказала, что очень любит горы и очень ждет, когда врачи разрешат приступить к следующему восхождению.