Хабаровчанка, повредившая ногу при восхождении на Тордоки-Яни, поблагодарила спасателей за оказанную помощь

«Трудный маршрут с узкими тропами, буреломами, уклонами до 80 градусов, низкая облачность и туман, закрывающие горную гряду, серьезно осложняли поисково-спасательные работы, которые продолжались несколько дней. Добравшись до места, наземная группа спасателей пострадавшей наложила шину, зафиксировала конечность и приступила к спуску. Три часа на специальных носилках акье несли к площадке, куда смог подсесть вертолет МЧС России и забрать Анну. На аэродроме в Хабаровске ее встретила и доставила в больницу бригада скорой помощи», — рассказали в МЧС России по Хабаровскому краю.