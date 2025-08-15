Приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» ожидается до Нового года

Ранее URA.RU сообщало, что Второй Западный окружной военный суд продлил на полгода, до 7 января 2026 года, арест 19 обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холл». Четыре из них полностью признали вину, еще один — частично. Трагедия 22 марта 2024 года унесла жизни 149 человек, один пропал без вести, 609 получили ранения; к обвиняемым предъявлены иски на 68 млн рублей.