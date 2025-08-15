Российского блогера Збарского депортируют из Таиланда за угрозу нацбезопасности

Иммиграционная полиция Таиланда депортирует в Россию видеоблогера Тимура Збарского.
Причиной депортации стала аннуляция его долгосрочной визы после того, как он проехал 150 километров по пограничной зоне во время вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей, снимая видео и выкладывая их в социальные сети.
Власти Таиланда посчитали, что действия Збарского могли представлять угрозу национальной безопасности. Уголовные или административные обвинения россиянину предъявлены не были. Збарский, проживший в Таиланде более 10 лет и являющийся совладельцем туристического бизнеса, может быть включен в «черный список» с запретом на въезд в Таиланд на пять лет.
Сейчас Збарский находится в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, где ожидает депортации в общих условиях, передает РИА Новости.
Власти Польши депортируют из страны 57 украинцев и 6 белорусов на фоне скандала с флагом Организации украинских националистов* и ее боевого крыла, Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*), который заметили на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа.
*Запрещенные в России террористические организации.