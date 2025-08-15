Российского блогера Збарского депортируют из Таиланда за угрозу нацбезопасности

Власти Таиланда посчитали, что действия Збарского могли представлять угрозу национальной безопасности. Уголовные или административные обвинения россиянину предъявлены не были. Збарский, проживший в Таиланде более 10 лет и являющийся совладельцем туристического бизнеса, может быть включен в «черный список» с запретом на въезд в Таиланд на пять лет.