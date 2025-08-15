В Приморье студенткам в сентябре увеличат пособие по беременности и родам

С 1 сентября в Приморье увеличивают размер пособия по беременности и родам для студенток. Теперь сумма выплаты будет равна 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособных, что в этом году составляет 23 001 рубль. Об этом сообщило отделение Социального фонда России по Приморскому краю.
Пособие смогут получить не только студентки, но и работающие женщины, предпринимательницы, а также те, кто уволился из-за закрытия организации. Для работающих мам размер выплаты зависит от средней зарплаты за два года до ухода в декрет. Сейчас минимальная сумма начинается от 123 942 рублей, а максимальная может достигать 1 100 750 рублей — всё зависит от дохода и сложности родов. Работодатель оформляет выплату на основе медицинского листка нетрудоспособности.
Предпринимательницы, которые добровольно вступили в соцстрах и платили взносы за последний полный календарный год, тоже имеют право на это пособие. Раньше студентки получали деньги через учебное заведение, теперь же выплаты идут напрямую через отделение Соцфонда. Для оформления нужно предоставить справку из больницы и документ об очной форме обучения, а также подтвердить, что пособие ранее не выдавали.
Если женщина прекратила работать из-за ликвидации компании и встала на учёт в Центр занятости в течение года, пособие будет столько же — размером с прожиточный минимум для трудоспособных. Те, кто не работает, могут оформить выплату на портале Госуслуг или лично обратиться в отделение Соцфонда.
С начала этого года пособие в Приморье назначили более 5000 женщин. В регионе также действует национальный проект «Семья», в который включены все меры поддержки для семей и стимулирования рождаемости.