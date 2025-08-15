В Приморье студенткам в сентябре увеличат пособие по беременности и родам

Пособие смогут получить не только студентки, но и работающие женщины, предпринимательницы, а также те, кто уволился из-за закрытия организации. Для работающих мам размер выплаты зависит от средней зарплаты за два года до ухода в декрет. Сейчас минимальная сумма начинается от 123 942 рублей, а максимальная может достигать 1 100 750 рублей — всё зависит от дохода и сложности родов. Работодатель оформляет выплату на основе медицинского листка нетрудоспособности.