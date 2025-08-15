В России вступит в силу новый порядок освидетельствования на состояние опьянения

Так, нововведения предполагают увеличение интервала между двумя продувами на алкотестере, он составит 15−25 минут (ранее 15−20). Кроме того, установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на исследование. Если анализ не сдан в течение 30 минут после направления, придется сдавать кровь.
Также в направление на химико-токсикологическое исследование ввели обязательное указание на прием лекарственных препаратов. Медицинская организация будет обязана хранить биоматериалы в течение трех месяцев с момент оформления справки, а масс-спектры на электронных носителях в течение пяти лет.
Машаров отметил, что новый порядок освидетельствования направлен на приведение процедур в соответствие с современными стандартами, чтобы результаты процедур были объективными и могли быть обжалованы, если гражданин сочтет их недостоверными.