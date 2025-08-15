Ричмонд
Flightradar: еще один самолет Ил-96−300 приземлился в Анкоридже

Воздушное судно достигло пункта назначения примерно в 03:05 мск.

Источник: Аргументы и факты

Ещё один авиалайнер Ил-96−300 из специального лётного отряда «Россия» приземлился в Анкоридже (Аляска), свидетельствуют данные портала Flightradar24.

По информации ресурса, воздушное судно достигло пункта назначения примерно в 03:05 мск.

Ранее два других борта прибыли в Анкоридж: первый — в 02:09 мск в ночь на пятницу, второй — около 17:48 мск в четверг.

Ранее стало известно, что местные власти Анкориджа не получали запросов на организацию краткосрочной поездки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на природу Аляски после их саммита.

