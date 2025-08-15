Flightradar: еще один самолет Ил-96−300 приземлился в Анкоридже

Ещё один авиалайнер Ил-96−300 из специального лётного отряда «Россия» приземлился в Анкоридже (Аляска), свидетельствуют данные портала Flightradar24.
По информации ресурса, воздушное судно достигло пункта назначения примерно в 03:05 мск.
Ранее два других борта прибыли в Анкоридж: первый — в 02:09 мск в ночь на пятницу, второй — около 17:48 мск в четверг.
Ранее стало известно, что местные власти Анкориджа не получали запросов на организацию краткосрочной поездки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на природу Аляски после их саммита.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше