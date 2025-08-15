С 1 сентября в России вводится новый порядок медосвидетельствования на опьянение

«Согласно новым правилам, увеличивается интервал между повторными проверками на алкотестере — с 15−20 до 15−25 минут. Также вводится строгий лимит времени для сдачи анализа мочи — всего 30 минут с момента выдачи направления. Если водитель не успеет за это время, ему придется сдавать кровь», — рассказал ТАСС Машаров.