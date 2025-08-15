С 1 сентября в России вводится новый порядок медосвидетельствования на опьянение

Новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения вступит в силу с 1 сентября.
С 1 сентября вступают в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в том числе и водителей. Изменения касаются как процедуры проверки, так и документооборота. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Согласно новым правилам, увеличивается интервал между повторными проверками на алкотестере — с 15−20 до 15−25 минут. Также вводится строгий лимит времени для сдачи анализа мочи — всего 30 минут с момента выдачи направления. Если водитель не успеет за это время, ему придется сдавать кровь», — рассказал ТАСС Машаров.
Особое внимание теперь будут уделять приему лекарственных препаратов — эта информация станет обязательной для указания в направлении на анализ. Медицинские организации обязаны хранить биоматериалы в течение 3 месяцев, а электронные данные исследований — целых 5 лет.
Машаров напомнил, что за отказ от прохождения освидетельствования водителям грозит серьезное наказание: штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав сроком от полутора до двух лет. Эксперты отмечает, что новые меры должны сократить количество случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сделать процедуру проверки более прозрачной.