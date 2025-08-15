Озвучена мера преодоления угрозы ЧС в четырех районах Омской области

«По поручению главы региона Виталия Хоценко завтра состоится заседание КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности — прим. ред.), где будут распределены дополнительные средства в размере более 98 млн рублей на закупку угольного топлива и подготовку к отопительному сезону», — объявили в ведомстве.