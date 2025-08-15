Озвучена мера преодоления угрозы ЧС в четырех районах Омской области

В минувший четверг, 14 августа 2025 года, в пресс-службе регионального Минэнерго озвучили план по преодолению режима повышенной готовности, связанного с «угрозой возникновения чрезвычайной ситуации на объектах жилищно-коммунального комплекса», в четырех районах Омской области.
«По поручению главы региона Виталия Хоценко завтра состоится заседание КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности — прим. ред.), где будут распределены дополнительные средства в размере более 98 млн рублей на закупку угольного топлива и подготовку к отопительному сезону», — объявили в ведомстве.
По данным Минэнерго Омской области, ввод режима повышенной готовности связан с трудностями теплоснабжающих организаций при организации поставок угля в интересах снабжения котельных, расположенных в 4 районах — Москаленском, Знаменском, Полтавском и Нововаршавском.
Ранее в ГУ МЧС по Омской области со ссылкой на постановления глав соответствующих районов назвали конкретные предприятия, столкнувшиеся с указанными трудностями.
Меж тем, как стало известно «СуперОмску», на уровне областного Минэнерго подготовлены изменения в госпрограмму «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Омской области».