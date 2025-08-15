Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучена мера преодоления угрозы ЧС в четырех районах Омской области

Губернатор поручил принять меры для преодоления угрозы ЧС для четырех районов Омской области.

Источник: SuperOmsk.ru

В минувший четверг, 14 августа 2025 года, в пресс-службе регионального Минэнерго озвучили план по преодолению режима повышенной готовности, связанного с «угрозой возникновения чрезвычайной ситуации на объектах жилищно-коммунального комплекса», в четырех районах Омской области.

«По поручению главы региона Виталия Хоценко завтра состоится заседание КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности — прим. ред.), где будут распределены дополнительные средства в размере более 98 млн рублей на закупку угольного топлива и подготовку к отопительному сезону», — объявили в ведомстве.

По данным Минэнерго Омской области, ввод режима повышенной готовности связан с трудностями теплоснабжающих организаций при организации поставок угля в интересах снабжения котельных, расположенных в 4 районах — Москаленском, Знаменском, Полтавском и Нововаршавском.

Ранее в ГУ МЧС по Омской области со ссылкой на постановления глав соответствующих районов назвали конкретные предприятия, столкнувшиеся с указанными трудностями.

Меж тем, как стало известно «СуперОмску», на уровне областного Минэнерго подготовлены изменения в госпрограмму «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Омской области».