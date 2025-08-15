Минимальный продуктовый набор в Новосибирске снизился в цене

Стоимость минимального набора продуктов питания в Новосибирской области в июле 2025 года составила 8 094 рубля на человека в месяц.
В июле 2025 года минимальный продуктовый набор в Новосибирской области оценивался в 8 094 рубля на одного человека в месяц, согласно информации, предоставленной Новосибирскстатом.
Данный набор включает в себя свыше тридцати наиболее потребляемых наименований продуктов. Его цена определяется исходя из средних региональных цен и установленных нормативов потребления.
Несмотря на снижение стоимости корзины на 3,2% в сравнении с июнем, с начала года наблюдается её увеличение на 11,6%.
Основная часть расходов в рамках продуктовой корзины приходится на хлебобулочные изделия, крупы и макаронные изделия (25,4%), плодоовощную продукцию (21,7%), молочные продукты (19,9%) и мясную продукцию (17,4%). Оставшаяся часть распределена между жирами (5%), рыбой (4,8%), чаем, солью и специями (2,3%), сахаром и кондитерскими изделиями (1,9%), а также яйцами (1,6%).