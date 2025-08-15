Минздрав Приморья уточнил состояние пострадавших при падении с ТЭЦ

Напомним, что ЧП произошло в минувшие сутки, 14 августа. Во время ремонтных работ на высоте сотрудники подрядной организации сорвались вниз. По предварительным данным, трое мужчин погибли. СКР Приморья уже завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при строительных работах». Следователи выясняют, кто конкретно виновен в трагедии.