Названы возможные сроки вынесения приговора по делу о теракте в «Крокусе»: подробности

РИАН: Приговор по делу о теракте в «Крокусе» хотят огласить в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Суд по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» может вынести приговор до конца текущего года, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ходом процесса.

«Проводятся по три заседания в неделю, почти без задержек. Адвокатам могут назначить напарников, чтобы исключить отложения и переносы. В планах — приговор до Нового года», — сообщил собеседник агентства.

Еще один источник, вовлеченный в судебный процесс, отметил, что скорость судопроизводства оказалась выше, чем предполагали отдельные участники дела.

Ранее KP.RU писал о новых подробностях в деле о теракте в «Крокусе». Тогда стало известно, что террористы, совершившие нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, приобрели оружие за сутки до совершения преступления.

Кроме этого, администрация концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» нарушила сроки подачи уведомления в правоохранительные органы.