Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перед Крымским мостом в ночь на пятницу скопились длинные очереди

Количество машин, которые ожидают въезда на Крымский мост, превысило 1,4 тыс.

Количество машин, которые ожидают въезда на Крымский мост, превысило 1,4 тыс. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1420 транспортных средств», — предупреждает телеграм-канал.

Уточняется, что такое количество автомобилей к переправе скопилось по состоянию на 04:00 по местному времени (совпадает с московским) в пятницу, 15 августа.

Время ожидания составляет около четырех часов.

При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом сейчас нет.

Напомним, утром 11 августа на подъездах к Крымскому мосту также фиксировали большие очереди.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.