Перед Крымским мостом в ночь на пятницу скопились длинные очереди

Количество машин, которые ожидают въезда на Крымский мост, превысило 1,4 тыс. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1420 транспортных средств», — предупреждает телеграм-канал.
Уточняется, что такое количество автомобилей к переправе скопилось по состоянию на 04:00 по местному времени (совпадает с московским) в пятницу, 15 августа.
Время ожидания составляет около четырех часов.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом сейчас нет.
Напомним, утром 11 августа на подъездах к Крымскому мосту также фиксировали большие очереди.
